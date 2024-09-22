Соцсеть Х назначила представителя в Бразилии для урегулирования запрета

Сотрудница Х с большим опытом работы и раньше представляла интересы Маска в Бразилии, но сейчас она является официальным лицом соцсети в стране. К тому же через неё идёт урегулирование и финансовых рисков компании.

Бразилия на время разморозила счета соцсети, чтобы изъять сумму ежедневного штрафа в размере $920 тысяч за каждый день работы ресурса на фоне судебного запрета деятельности. Известно, что Нова также пытается договориться с властями о возобновлении работы соцсети в стране.