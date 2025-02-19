Соцсеть Х раскритиковали за резкое повышение цен после презентации Grok-3

В США цены на подписку выросли больше всего: стоимость месячного тарифа поднялась с $22 до $40, в годовом тарифе — с $299 до $396 за аккаунт. Во многих других странах также произошло повышение цен на эти подписки.

Цены на другие подписки остались неизменными. Повышение цен на подписку Premium+ объясняется функциями искусственного интеллекта, предлагаемыми моделью Grok-3.

При этом известно, что у части бесплатных пользователей вслед за повышением цен исчез доступ к ИИ-модели Grok-2, и официальных объяснений этому нет. Отмечается, чьто модель Grok-2 позволяет создавать, в том числе визуальные эффекты и изображения.