Соцсеть Х раскритиковали за резкое повышение цен после презентации Grok-3

Опубликовано 19 февраля 2025, 18:451 мин.
Соцсеть Х раскритиковали за резкое повышение цен после презентации Grok-3Некоторых пользователей отрезали от предыдущей модели
Соцсеть X Илона Маска повысила цены на подписку Premium+ сразу после анонса новой модели искусственного интеллекта Grok-3. Теперь доступ к новой модели ИИ доступен только для подписчиков Premium+ и тех, кто оплачивает новую отдельную подписку SuperGrok.
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В США цены на подписку выросли больше всего: стоимость месячного тарифа поднялась с $22 до $40, в годовом тарифе — с $299 до $396 за аккаунт. Во многих других странах также произошло повышение цен на эти подписки.
Цены на другие подписки остались неизменными. Повышение цен на подписку Premium+ объясняется функциями искусственного интеллекта, предлагаемыми моделью Grok-3.
При этом известно, что у части бесплатных пользователей вслед за повышением цен исчез доступ к ИИ-модели Grok-2, и официальных объяснений этому нет. Отмечается, чьто модель Grok-2 позволяет создавать, в том числе визуальные эффекты и изображения.
Источник:digitaltrends
Автор:Андрей Кадуков