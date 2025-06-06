Соцсеть Маска закрыла доступ к обучению стороннего ИИ на своём контенте

Это решение было принято после того, как ИИ-стартап Маска xAI официально купил соцсеть Х в марте. Введённые ограничения направлены на предотвращение свободного доступа конкурентов к данным платформы.

Более того, в 2023 году X изменила свою политику конфиденциальности для использования публичных данных на своём сайте в обучении искусственного интеллекта. Reddit и компания The Browser Company также приняли меры по защите от использования ИИ-краулеров (поисковых ботов), внедрив аналогичные пункты в свои условия использования.