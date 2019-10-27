Наука и технологии
Вчера 19:11
Соцсети научились модерировать посты без участия людей
И все благодаря искусственному интеллекту
Основатель Twitter Джек Дорси рассказал, что алгоритмы соцсети научились автоматически удалять оскорбительные посты - для этого им не нужна человеческая помощь. При помощи новой разработки удаляется около половины всех оскорбительных твитов на платформе.
”Мы продолжаем добиваться прогресса в области модерации, улучшая нашу способность активно выявлять и удалять оскорбительный контент. При этом более 50% твитов за последний год удалил именно ИИ — ему не помогали сотрудники компании или наши модераторы”, - поделился Дорси.
Также представитель Twitter утверждают, что количество автоматически удаленных твитов за год выросло на 43%. В компании считают, что подобные показатели связаны с совершенствованием моделей машинного обучения, призванных заниматься выявлением потенциальных нарушений правил платформы
Самое читаемое