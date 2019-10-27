Соцсети научились модерировать посты без участия людей

”Мы продолжаем добиваться прогресса в области модерации, улучшая нашу способность активно выявлять и удалять оскорбительный контент. При этом более 50% твитов за последний год удалил именно ИИ — ему не помогали сотрудники компании или наши модераторы”, - поделился Дорси.

Также представитель Twitter утверждают, что количество автоматически удаленных твитов за год выросло на 43%. В компании считают, что подобные показатели связаны с совершенствованием моделей машинного обучения, призванных заниматься выявлением потенциальных нарушений правил платформы