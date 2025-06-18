Соцсети обогнали ТВ и обычные сайты по популярности при поиске новостей

Об этом говорится в свежем Digital News Report 2025 от Reuters Institute. Согласно отчету, 54% взрослых в США получают новости через соцсети и видеоплатформы.

Для сравнения: на ТВ полагаются 50%, а на новостные сайты — 48%. Особенно активны в этом тренде молодёжь, мужчины, скептики к популярным СМИ и правые по взглядам.

Растёт не только влияние соцсетей, но и популярность видеоформатов. Еженедельное потребление новостей в видео в США выросло с 55% в 2021 году до 72% в 2025-м.

Молодёжь 18–24 лет предпочитает видео и подкасты вместо текста. Смартфон остаётся главным устройством для чтения новостей: 57% американцев до 35 лет начинают утро с него. А подкасты по популярности уже сравнялись с газетами и радио, особенно в формате «мнение ведущего».