Соцсети призвали удалять фальшивые отзывы о товарах

Компания сообщила, что несмотря на то, что их коллеги пытаются бороться с подобным, на деле социальным сетям стоит быть куда более «проактивными». Именно с призывом к большей активизации и выступили в Amazon, пишет CNBC.

Несмотря на то, что в публикации компании Джеффа Безоса и не назвали конкретные площадки, нетрудно догадаться, что в первую очередь обращение было направлено в сторону главной соцсети планеты — Facebook.

Отметим, что ранее, в 2018 году, расследование британского регулятора помогло выявить целый ряд групп, занимавшихся публикацией обзоров на товары за деньги. В каждой из таких сообществ состояло по несколько десятков тысяч участников.