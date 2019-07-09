Соцсети запретят оставлять негативные комментарии

Новая функция сервиса способна обнаружить, что человек хочет опубликовать неприятный контент (будто то пост или же комментарий) и прежде, чем даст ему это сделать, спросит его, уверен ли пользователь в своем решении. “Такого рода “вмешательство” дает людям возможность подумать и отменить отправку комментария. А это, в свою очередь, защищает пользователей от уведомлений о “вредных” комментариях”, — написал в своем блоге Моссери. “Из ранних тестов этой функции мы обнаружили, что она побуждает некоторых людей отменить свой комментарий и публиковать что-то менее вредное. Достаточно лишь дать им возможность подумать перед публикацией”.