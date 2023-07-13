Содержание пластика в озерах оказалось выше, чем в океанических «островах мусора»

Международная исследовательская группа с российскими учеными в составе показала, что в некоторых пресных озерах концентрации пластика оказываются даже выше, чем в знаменитых «островах мусора», встречающихся в океанах. Статья специалистов опубликована в журнале Nature.

Загрязнение природных объектов микроскопическими частицами пластика из мусора теперь можно обнаружить даже в отдаленных от цивилизации местах. Действовавшие под эгидой международного лимнологического объединения GLEON — глобальной сети исследования экологии озер — исследователи обследовали 38 пресных водоемов в 23 странах мира. Единственным изученным российским водоемом стало Можайское водохранилище.

В отобранных пробах воды ученые с помощью рамановской микроспектроскопии определяли количество, размеры и полимерный состав обнаруженных частиц микропластика. Наиболее встречаемыми оказались фрагменты полиэстера, полипропилена и полиэтилена. При этом, несмотря на то, что содержание пластика сильно зависело от степени воздействия человека на их водосборы, присутствие некоторых его видов, в частности, волокон синтетической одежды, было обнаружено даже в водах озер на заповедных территориях.

Самые высокие концентрации пластика были обнаружены в озерах Лаго-Маджоре (Италия), Лугано (Швейцария и Италия), Тахо (США) и Лох-Ней (Великобритания). Многие из наиболее загрязненных озер являются как источниками питьевого водоснабжения, так и объектами рекреации, подчеркивают специалисты.

Однако загрязнение пластиком влияет не только на использование воды человеком, но и оказывает вредное воздействие на жизнь обитателей озер — с ним переносятся и другие загрязнители, отметила одна из исследователей, аспирант МГУ им. М. В. Ломоносова Мария Терешина. Также скапливающийся на поверхности озер пластик может способствовать выделению метана и других парниковых газов.

Озера можно рассматривать как буферные зоны, в которых пластик задерживается, накапливается и трансформируется, прежде чем попасть в Мировой океан, резюмировала еще одна участница исследования, заведующая лабораторией гидрологии рек и водных ресурсов кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ Оксана Ерина.