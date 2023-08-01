Сое бой: в России вывели два новых сорта люпина

Исследователи из Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева вывели два новых сорта люпина: «Тимирязевский» и «Гана».

Люпин содержит высокий процент натуральных волокон и клетчатку, а также различные полезные микроэлементы. Благодаря ему в организме повышается уровень метаболизма, улучшается процесс пищеварения, понижается уровень холестерина, поднимается гемоглобин в крови, возникает ощущение сытости. При помощи бобов люпина можно бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом, способствует правильному росту тела, укреплению костей, мышц и суставов.

Новые сорта растения могут стать заменой генетически модифицированной сое, которую в больших количествах импортируют в Россию из западных стран, отметила одна из селекционеров, исполняющая обязанности директора Института агробиотехнологии РГАУ-МСХА Александра Шитикова. Выведенный же российскими учеными люпин не содержит ГМО.

При этом он в два раза более урожайный, адаптивен к недостатку влаги, а значит, не боится засухи. Растение более устойчиво к заболеваниям и может возделываться без азотных и фосфорных удобрений. Новые сорта не содержат вредных алкалоидов и отличаются от других более сладким вкусом.

За рубежом семена люпина уже широко применяются в пищу: из них делают муку, макароны, печенье и прочее, где требуется растительный белок. К сожалению, в России еще не создан ГОСТ на пищевой люпин, сокрушается Шитикова. Он бы позволил создать новые растительные продукты питания и уйти от импортозависимости ГМО-сои, уверена она.