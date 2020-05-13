Соединенные Штаты и ВОЗ могли перевозить оружие и углеводородное сырье под видом гуманитарной помощи Сирии

Так, по словам глав штабов, Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, Всемирная организация здравоохранения договорилась с США о том, что она займется поставкой гуманитарной помощи через пограничный переход “Аль-Ярубия” на северо-востоке Сирии. Но несмотря на то, что миссия носила сугубо мирный характер, в конечном итоге Вашингтон пытается таким образом осуществить передачу различного вооружения местным боевикам и при этом вывезти из страны незаконно добытое углеводородное сырье.

”Через этот переход возможен завоз оружия, наркотиков, боевиков и коронавирусной инфекции на территорию сопредельных государств (...), создается впечатление о лоббировании данной организацией интересов Запада в ущерб сирийскому народу и региональной безопасности”, — отметили Мизинцев и Махлюф.