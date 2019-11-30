Соединенным Штатам пригрозили последствиями в случае введения ими санкций

Так, по словам индийского специалиста, военные сделки между США и Индией могут быть сорваны в связи с введением санкций против Индии, что вряд ли порадует руководство Штатов, так как договоренности уже практически достигнуты, а сделки заключены. Напомним, что согласно последним данным, две страны договариваются о том, чтобы поставить Индии вертолеты Sikorsky SH-60 Seahawk, дроны Sea Guardian от General Atomics а также истребители серии F-16 Fighting Falcon и F/A-18 Hornet.

”Нью-Дели необходимо ужесточить меры безопасности в области оборонных технологий, чтобы предотвратить слежку со стороны Москвы, в том числе и на основе приобретаемых у России вооружений”, — высказался чуть ранее неназванный чиновник американской администрации касательно неустраивающей Америку сделки между Индией и Россией.