SoftBank и OpenAI создадут совместное предприятие для развития ИИ в Японии

Глава SoftBank Масаёси Сон и руководитель OpenAI Сэм Альтман представили проект в Токио. Новая компания будет работать в составе телекоммуникационного подразделения SoftBank и наймет тысячу сотрудников для продвижения продуктов OpenAI в таких отраслях, как автомобилестроение и розничная торговля. SoftBank и его дочерние компании, включая LY Corp. и PayPay Corp., планируют ежегодно инвестировать около 3 миллиардов долларов в технологии OpenAI.

Сон отметил, что развитие искусственного интеллекта требует больших вычислительных мощностей и значительных инвестиций, ссылаясь на растущую конкуренцию со стороны китайских компаний, таких как DeepSeek. В свою очередь, Альтман подчеркнул, что ИИ станет ключевым инструментом для будущих прорывов в медицине и робототехнике.

SoftBank также участвует в масштабном проекте Stargate, который предполагает строительство дата-центров в США совместно с OpenAI, Oracle и MGX. В течение ближайших четырех лет в этот проект планируется вложить не менее 500 миллиардов долларов.

В рамках совместного предприятия SoftBank и OpenAI разработают новый корпоративный ИИ под названием «Cristal Intelligence», который будет ориентирован на японские компании.