SoftBank инвестирует $2 млрд в Intel в рамках поддержки на этапе восстановления

Инвестиция позволит SoftBank войти в десятку крупнейших акционеров Intel. Японская компания активно расширяет свой портфель в области технологий и искусственного интеллекта, и вложение в одно из ключевых предприятий американского рынка рассматривается как долгосрочная стратегическая ставка.

Для Intel средства станут частью инициатив по обновлению производственных мощностей и усилению позиций на рынке полупроводников, включая сегмент чипов для искусственного интеллекта, где компания уступила лидерство конкурентам за последние годы. Представители Intel ожидают, что дополнительный капитал ускорит запуск новых линий и укрепит цепочку поставок в США.

Сделка осуществляется через первичное размещение обыкновенных акций Intel, и доля SoftBank составит чуть меньше 2%. При этом японский инвестор не будет претендовать на представительство в совете директоров и не берет на себя обязательства по закупке продукции Intel.