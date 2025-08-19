Наука и технологии
Опубликовано 19 августа 2025, 14:15
1 мин.

SoftBank инвестирует $2 млрд в Intel в рамках поддержки на этапе восстановления

Японский инвестор получит около 2% акций американского производителя
SoftBank Group предоставит компании Intel инвестиции в размере 2 млрд долларов, что станет значительным шагом поддержки в рамках текущей программы восстановления бизнеса американского производителя. Сделка объявлена двумя компаниями и подразумевает покупку пакета акций с размещением по цене $23 за акцию.
SoftBank инвестирует $2 млрд в Intel в рамках поддержки на этапе восстановления

© Ferra.ru

Инвестиция позволит SoftBank войти в десятку крупнейших акционеров Intel. Японская компания активно расширяет свой портфель в области технологий и искусственного интеллекта, и вложение в одно из ключевых предприятий американского рынка рассматривается как долгосрочная стратегическая ставка.

Для Intel средства станут частью инициатив по обновлению производственных мощностей и усилению позиций на рынке полупроводников, включая сегмент чипов для искусственного интеллекта, где компания уступила лидерство конкурентам за последние годы. Представители Intel ожидают, что дополнительный капитал ускорит запуск новых линий и укрепит цепочку поставок в США.

Сделка осуществляется через первичное размещение обыкновенных акций Intel, и доля SoftBank составит чуть меньше 2%. При этом японский инвестор не будет претендовать на представительство в совете директоров и не берет на себя обязательства по закупке продукции Intel.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#INTEL
,
#акции
,
#технологии