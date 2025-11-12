SoftBank избавился от пакета NVIDIA на $5,8 млрд ради вложений в создателей ChatGPT

Компания также реализовала часть своей доли в T-Mobile на $9,17 млрд. По данным CNBC, вырученные средства, включая кредит под залог акций ARM, будут использованы для финансирования $22,5 млрд, выделенных на покупку доли в OpenAI.

Также их планируется потратить на инвестиции в другие ИИ-проекты, включая покупку робототехнического подразделения ABB.

Представитель SoftBank подчеркнул, что продажа акций NVIDIA не связана с переоценкой рынка ИИ. После сделки доля компании в OpenAI вырастет с 4% до 11%, а в будущем возможны дополнительные вложения.

Аналитики отмечают, что SoftBank тратит на ИИ-направление больше, чем за последние два года вместе взятые. Также холдинг усиливает ставку на искусственный интеллект как главный драйвер будущего роста.