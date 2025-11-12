SoftBank избавился от пакета NVIDIA на $5,8 млрд ради вложений в создателей ChatGPT

Опубликовано 12 ноября 2025, 08:381 мин.
SoftBank избавился от пакета NVIDIA на $5,8 млрд ради вложений в создателей ChatGPTГде-то грустит один Дженсен Хуанг
Японский холдинг SoftBank продал весь свой пакет акций NVIDIA за $5,83 млрд, чтобы направить средства на инвестиции в OpenAI, создателя ChatGPT.
Компания также реализовала часть своей доли в T-Mobile на $9,17 млрд. По данным CNBC, вырученные средства, включая кредит под залог акций ARM, будут использованы для финансирования $22,5 млрд, выделенных на покупку доли в OpenAI.
Также их планируется потратить на инвестиции в другие ИИ-проекты, включая покупку робототехнического подразделения ABB.
Представитель SoftBank подчеркнул, что продажа акций NVIDIA не связана с переоценкой рынка ИИ. После сделки доля компании в OpenAI вырастет с 4% до 11%, а в будущем возможны дополнительные вложения.
Аналитики отмечают, что SoftBank тратит на ИИ-направление больше, чем за последние два года вместе взятые. Также холдинг усиливает ставку на искусственный интеллект как главный драйвер будущего роста.