Softbank купил часть компании, занимающейся подключением электромобилей к Сети

Cubic Telecom — компания, которая сотрудничает с 90 операторами по всему миру и обеспечивает подключение и интеграцию ПО и оборудования для упрощённого подключения электромобилей к интернету. На сегодняшний день Cubic Telecom обеспечивает стабильное подключение 17 млн электрокаров к Сети в 190 странах и регионах. По словам главного операционного директора Cubic Telecom Шейна Сорохана, это всего лишь от 7% до 10% текущего рынка.

Руководство стартапа вольётся в совет директоров SoftBank, там получат места текущие инвесторы компании, включая CARIAD (Volkswagen Group) и Qualcomm. Эти решения делают Cubic Telecom глобальной дочерней компанией SoftBank.