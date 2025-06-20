SoftBank построит в Аризоне ИИ-комплекс стоимостью до $1 трлн

Цель Crystal Land — повторить успех китайского города Шэньчжэнь, который стал крупным высокотехнологичным центром. В Аризоне планируется разместить фабрики стартапов, поддерживаемых SoftBank, специализирующихся на автоматизации и робототехнике, а также крупных партнёров, таких как TSMC и Samsung. Это позволит США занять лидирующие позиции в области ИИ и высокотехнологичного производства.

SoftBank ведёт переговоры с TSMC, производителем ИИ-чипов для Nvidia, и Samsung по участию в проекте. Однако в самой TSMC заявляют, что их текущие планы инвестиций в США на $165 миллиардов не связаны с инициативой SoftBank. Власти США также вовлечены в обсуждения, рассматриваются налоговые льготы для компаний, которые решат вложиться в этот индустриальный кластер.

Проект всё ещё находится на ранней стадии, и многое зависит от интереса бизнеса и поддержки государства. Для финансирования Crystal Land SoftBank планирует использовать механизмы проектного финансирования, которые позволяют привлекать инвестиции поэтапно, снижая необходимость крупных затрат со своей стороны.