Опубликовано 08 октября 2025, 11:25
SoftBank приобретет робототехническое подразделение ABB за $5,4 млрд

Компания усиливает ставки на ИИ и промышленную автоматизацию
Японская инвестиционная компания SoftBank согласилась приобрести подразделение промышленной робототехники швейцарской ABB за почти $5,4 миллиарда. Сотрудники бизнеса насчитывают более 7 тысяч человек, а роботы и промышленные манипуляторы поставляются таким производителям, как BMW.
Изначально ABB планировала выделить робототехническое подразделение в отдельную компанию к 2026 году, однако теперь сосредоточится на более прибыльных направлениях, включая электрификацию. Для инвесторов сделка стала неожиданно выгодной: стоимость отдельного листинга оценивалась меньше чем в $4 миллиарда. Акции ABB в Швейцарии выросли более чем на 3%, достигнув рекордного уровня.

Сделка отражает стратегию SoftBank по развитию ИИ и глобальной инфраструктуры дата-центров в партнерстве с OpenAI и Oracle. Японская компания также рассматривает возможность создания крупных производственных центров для промышленных роботов с ИИ в США.

Для управления робототехническими активами SoftBank создала новую холдинговую компанию Robo HD, объединив более десятка портфельных компаний, включая разработчиков роботов и ИИ-моделей.

