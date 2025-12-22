SoftBank ускорил сбор $22,5 млрд для инвестиций в OpenAI

Ранее SoftBank уже продал весь пакет акций Nvidia на $5,8 млрд и сократил долю в T-Mobile US на $4,8 млрд. Также в группе были сокращены сотрудники, а инвестиционная активность фонда Vision Fund заметно снижена. Крупные сделки теперь требуют личного одобрения главы компании Масаёси Сона.

Отдельным источником средств может стать IPO платежного сервиса PayPay, перенесенное на первый квартал следующего года. Размещение, по оценкам, способно привлечь более $20 млрд. Кроме того, SoftBank рассматривает частичную продажу доли в Didi Global, которая готовится к листингу в Гонконге.

OpenAI ожидает поступление оставшейся части средств до конца 2025 года.