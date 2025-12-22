SoftBank ускорил сбор $22,5 млрд для инвестиций в OpenAI

Опубликовано 22 декабря 2025, 19:431 мин.
SoftBank ускорил сбор $22,5 млрд для инвестиций в OpenAIГруппа продает активы и готовит новые заимствования
SoftBank Group старается закрыть обязательство по вложению $22,5 млрд в OpenAI до конца года. Для этого японский холдинг использует продажу активов, внутренние резервы и возможные инструменты займа. По данным источников, компания рассматривает в том числе неиспользованные маржинальные кредиты под залог доли в Arm Holdings.
Ранее SoftBank уже продал весь пакет акций Nvidia на $5,8 млрд и сократил долю в T-Mobile US на $4,8 млрд. Также в группе были сокращены сотрудники, а инвестиционная активность фонда Vision Fund заметно снижена. Крупные сделки теперь требуют личного одобрения главы компании Масаёси Сона.
Отдельным источником средств может стать IPO платежного сервиса PayPay, перенесенное на первый квартал следующего года. Размещение, по оценкам, способно привлечь более $20 млрд. Кроме того, SoftBank рассматривает частичную продажу доли в Didi Global, которая готовится к листингу в Гонконге.
OpenAI ожидает поступление оставшейся части средств до конца 2025 года.