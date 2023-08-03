Согласно опросу, чтобы увеличить зарплату, часто достаточно просто попросить об этом

Компания «Работа.ру» провела исследование и выяснила, как работодатели относятся к вопросу о зарплате для потенциальных сотрудников.

Около половины работодателей (41%) говорят о диапазоне зарплаты при собеседовании, некоторые зависят от должности (31%), а некоторые спрашивают о предпочитаемом доходе (28%).

Большинство работодателей не указывают зарплату из-за желания рассмотреть разные уровни кандидатов (47%) или чтобы анализировать текущие зарплатные ожидания на рынке (35%). Некоторые работодатели предпочли бы услышать от кандидата первыми, сколько они хотят получать (20%).

Если кандидат попросит больше предложенной суммы, более половины работодателей (52%) готовы пересмотреть предложение. Некоторые не могут повысить предложение из-за ограниченного бюджета (48%) или потому, что зарплаты для данной должности фиксированы (25%). Большинство работодателей также готовы увеличить предложение для кандидатов с уникальными навыками или опытом (69%) или, если они идеально подходят для компании (56%).