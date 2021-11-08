Сокращение сроков действия QR-кодов объяснили сбоем

Наука и технологии
Сегодня в 13:09
1 мин.
Сокращение сроков действия QR-кодов объяснили сбоемА не новыми правилами, как подумали многие
Нескольким ранее владельцы QR-кодов столкнулись с неприятностью — сроки действия кодов внезапно сократились с года до шести месяцев. Сейчас же выяснилось, что данный инцидент обусловлен не новыми правилами, а банальным сбоем.
Об этом сообщили представители Минздрава и Минцифры. Так, они заверили, что QR-коды, получаемые россиянами на портале госуслуг после прививки от коронавирусной инфекции, действуют на протяжении 12 месяцев. Они подтвердили, что изменения, которые внезапно затронули сроки действительности кодов, произошли по ошибке из-за технических работ.
“Срок действия QR-кодов остается прежним. Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются”, — заверили представители ведомств.
Источник: ПРАЙМ