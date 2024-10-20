Наука и технологии
Опубликовано 20 октября 2024, 15:07
1 мин.

Солнце достигло своего максимума

Что влияет на Землю
Согласно данным NASA, Солнце в настоящее время находится на этапе солнечного максимума, что означает период повышенной активности. Это время, когда магнитные поля Солнца активизируются, вызывая появление большего количества солнечных пятен и вспышек, чем в любой другой момент его 11-летнего цикла.
Солнце достигло своего максимума

© Ferra.ru

Солнечный максимум характеризуется значительным увеличением числа солнечных пятен, которые служат индикаторами активности звезды. В этом периоде наблюдается не только рост солнечных вспышек, но и выбросов корональной массы (CME), которые могут достигать Земли и вызывать геомагнитные штормы. Например, в мае 2024 года Солнце произвело несколько CME, вызвав сильнейшие геомагнитные бури за последние 200 лет и впечатляющие полярные сияния.

Хотя ученые утверждают, что солнечный максимум продлится целый год, определить пик активности будет возможно лишь через несколько месяцев наблюдений. Каждое такое событие уникально, поэтому невозможно точно предсказать, когда именно произойдет его пик.

Важно понимать, что увеличение солнечной активности может оказывать реальное воздействие на Землю. Вспышки и корональные выбросы могут влиять на спутники, коммуникации и даже электрические сети.

Солнце достигло своего максимума

© NASA/SDO