Наука и технологии
10:41, 15 декабря 2023
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Солнце сжигает космическую станцию NASA, из-за чего ее решили закрыть

Печальный конец

Космическая станция NASA, NEOWISE, столкнулась с проблемами из-за интенсивной солнечной активности.

За последние 10 лет она активно использовала инфракрасный телескоп WISE для изучения галактик, звезд, комет и астероидов. Однако солнечная активность стала настолько сильной, что станция начала сгорать, что привело к решению закрыть ее.

NEOWISE совершила более 1.45 млн инфракрасных измерений более 44 000 объектов в Солнечной системе, среди которых были и астероиды, представляющие потенциальную угрозу для Земли.

В 2013 году она помогла вычислить маршрут астероида «Апофис», который мог бы столкнуться с нашей планетой.

Однако солнечная активность привела к перегреву станции, и NASA, предвидя возможные проблемы, решила закрыть NEOWISE.

По словам заместителя научного руководителя проекта, Джозефа Масьеро, солнечная активность стала причиной, из-за которой станция не может удерживаться на орбите, и в ближайшем будущем она лишится способности использовать инфракрасные датчики.

Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
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