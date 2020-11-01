Солнечную энергию признали самой дешевой электроэнергией в истории

Также в новом отчете сообщается, что возобновляемые источники энергии в разы более выгодны, чем традиционные, основанные на ископаемом топливе, сообщает Popular Mechanics. Стоит, правда, отметить, что подобная выгода не в последнюю очередь вызвана финансовой поддержкой государств в виде различных льгот.

Специалисты заявляют, что уже к 2040 году рост популярности солнечной энергетики всему миру составит не менее 43%. Помимо уже используемого субсидирования, рост станет возможным благодаря снижению цен самих панелей и повышению эффективности технологий.

Напомним, что по последним данным, большинство стран в ближайшие годы не планируют менять свою политику относительно чистой энергетики. Таким образом, этот сегмент может и дальше рассчитывать на налоговые льготы, дешевое финансирование и многое другое.