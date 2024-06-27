Солнечные батареи будущего смогут самовосстанавливаться

Солнечные элементы на основе перовскита обладают рядом преимуществ: они высокоэффективны, легкие и дешевые в производстве. Однако до сих пор перед учеными стояла задача повышения их долговечности и масштабирования производства.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, описывает новый метод повышения стабильности и эффективности перовскитных солнечных элементов с помощью технологии «самовосстановления».

Ученые из Университета Монаша, Оксфорда и Городского университета Гонконга создали специальный агент, который автоматически «залечивает» повреждения слоя перовскита под воздействием окружающей среды, например, влаги и тепла.

Благодаря этому новому подходу удалось создать солнечные элементы с рекордной эффективностью преобразования энергии в 25,1% и высокой устойчивостью, выдержав 1000 часов ускоренных испытаний на старение при температуре 85 °C и имитации солнечного освещения.