Солнечные батареи оказались способны работать в любую погоду. Даже в пасмурную

Подобным панелям необходимо электромагнитное излучение Солнца, а не прямые солнечные лучи, пишет Популярная Механика. А оно, в свою очередь, достигает земли в любое время года. Да, плотные облака снижают производительность солнечных батарей, но в целом эта разница уже компенсируется расположением и углом наклона по отношению к поверхности земли.

Стоит отметить, что максимально жаркий и солнечный климат вовсе не означает лучшую производительность технологии. Так, например, в жаркие дни при температуре выше 25°С, солнечные панели теряют до 25% от своей «мощи». Куда лучше технология чувствует себя в морозную солнечную погоду.