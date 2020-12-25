Наука и технологии
Сегодня 08:33
Солнечные батареи оказались способны работать в любую погоду. Даже в пасмурную
Иронично, что эта технология будет чувствовать себя лучше не Севере, чем в жаркой Бразилии
Очень часто можно услышать аргумент в пользу бесполезности солнечных батарей, который звучит примерно следующим образом: «В наших широтах слишком мало солнца, здесь эта технология не приживется». Но, как оказалось, подобные высказывания далеки от правды. Всё дело в том, что солнечные панели оказались способны работать в любую погоду. Даже в пасмурную.
Подобным панелям необходимо электромагнитное излучение Солнца, а не прямые солнечные лучи, пишет Популярная Механика. А оно, в свою очередь, достигает земли в любое время года. Да, плотные облака снижают производительность солнечных батарей, но в целом эта разница уже компенсируется расположением и углом наклона по отношению к поверхности земли.
Стоит отметить, что максимально жаркий и солнечный климат вовсе не означает лучшую производительность технологии. Так, например, в жаркие дни при температуре выше 25°С, солнечные панели теряют до 25% от своей «мощи». Куда лучше технология чувствует себя в морозную солнечную погоду.