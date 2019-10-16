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Солнечные панели Tesla стали причиной пожара в частном доме

При этом компания отрицает свою вину в произошедшем
Производитель электромобилей Tesla занимается разработкой и продажей не только автомобилей, но и прочих продуктов, так или иначе связанных с электричеством. Одной из таких позиций в магазине Tesla является солнечная панель, которая летом 2019 года стала причиной пожара.

По словам Брианы Грир, она была за пределами города, когда ее солнечные панели производства Tesla стали гореть прямо на крыше ее дома. К счастью, ее соседи оказались достаточно бдительными, чтобы потушить очаг возгорания еще до прибытия пожарной охраны. По словам женщины, за день до происшествия, Tesla связалась с ней, чтобы сообщить, что системы компании обнаружили определенные колебания напряжения в течение последних нескольких дней. Компания также заявила, что отправит специальную команду для проверки ситуации где-то через неделю. Как стало известно чуть позже, неделя — слишком длительный срок и проблему надо было решить здесь и сейчас.

На данный момент компания Илона Маска не дает никаких комментариев в связи со случившимся, но по словам офиса Fox в Колорадо, представитель производителя электромобилей сообщил в частной беседе, что ”солнечные панели компании безопасны и очень редко загораются”.

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