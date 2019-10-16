Солнечные панели Tesla стали причиной пожара в частном доме

По словам Брианы Грир, она была за пределами города, когда ее солнечные панели производства Tesla стали гореть прямо на крыше ее дома. К счастью, ее соседи оказались достаточно бдительными, чтобы потушить очаг возгорания еще до прибытия пожарной охраны. По словам женщины, за день до происшествия, Tesla связалась с ней, чтобы сообщить, что системы компании обнаружили определенные колебания напряжения в течение последних нескольких дней. Компания также заявила, что отправит специальную команду для проверки ситуации где-то через неделю. Как стало известно чуть позже, неделя — слишком длительный срок и проблему надо было решить здесь и сейчас.