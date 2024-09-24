Солнечные помехи повлияют на телесигнал по всей России

Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) сообщила, что в октябре зрители могут столкнуться с короткими помехами на экранах телевизоров. Как объяснили в пресс-службе РТРС, с 27 сентября в России начинается сезон солнечной интерференции. Это явление связано с тем, что в течение трёх недель Солнце, спутник связи и наземный ретранслятор РТРС будут выстраиваться в одну линию. В результате мощное солнечное радиоизлучение может заглушить сигнал от спутника, и зрители могут заметить помехи, продолжительность которых варьируется от нескольких секунд до 22 минут в сутки.

Несмотря на это, в РТРС уверяют, что их система защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных помех, хотя иногда Солнце все же может повлиять на качество сигнала. Если у вас вдруг на экране появилась нечёткая картинка, или она замерла, не переживайте, — это, скорее всего, временное солнечное воздействие. В таких случаях специалисты рекомендуют просто выключить телевизор или приставку и снова включить их через пару минут. Если сигнал не восстановился, стоит попробовать заново запустить автопоиск каналов в меню.

Солнечные помехи могут наблюдаться в разных регионах России до 21 октября, но в каждом регионе это явление продлится не более двух недель. Для удобства телезрителей РТРС опубликовала график интерференции на своём сайте и в мобильном приложении «Телегид». Так что вы всегда сможете узнать, когда стоит ждать короткие помехи на экранах.