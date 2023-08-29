Сомнолог рассказал, какая температура в спальне поможет высыпаться

Специалист по сну, Владимир Ковальзон, объявил, что оптимальная температура в спальне для россиян составляет +18°C. Он прокомментировал исследование американских учёных, которое предложило диапазон 20-25°C для качественного сна.

Ковальзон подчеркнул, что в России люди чаще спят под одеялами, поэтому более прохладная комнатная температура является комфортной. Важно учитывать тип одеяла: при теплом одеяле +18°C считается оптимальной, а при лёгком — около 20°C. Температура выше 24°C может мешать сну из-за жары.

Эксперт также советует проветривать спальню и избегать интенсивных физических упражнений и использования смартфонов за полчаса до сна. Эти меры могут помочь улучшить качество сна.