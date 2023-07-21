Сомнолог рассказал, можно ли управлять снами с помощью чипа

Недавно появилась история о россиянине, который самостоятельно провёл опасный эксперимент, пытаясь вжить себе электрод в мозг, чтобы контролировать свои сны. Специалисты отметили, что такая попытка не имеет реального отношения к сновидениям, так как контроль за снами осуществляется не одной областью мозга, а всем органом в целом.

Главный эксперт по сновидениям подчеркнул, что головной мозг — очень сложный и изменчивый орган, и нельзя его обмануть. К тому же, сновидения создаются не только мозгом, а также зависят от других факторов. Он предупредил, что вмешательство в сны может привести к негативным последствиям и проблемам со здоровьем.

По словам эксперта, опыты с контролем сновидений в прошлом уже вызывали проблемы у людей. Он рекомендовал вмешиваться в сновидения лишь в случае, если они серьёзно нарушают жизнь человека. История о россиянине, который провёл такую опасную операцию самостоятельно в домашних условиях, вызвала много волнения и удивления в мире.

В последнее время становится популярным экспериментировать с технологиями и своим здоровьем, особенно среди блогеров и в социальных сетях. Однако такие опасные действия могут привести к тяжёлым последствиям и угрожать жизни и здоровью людей. Важно помнить, что неконтролируемые эксперименты с мозгом и сном могут быть опасны и несут в себе большие риски для здоровья.