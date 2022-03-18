Сомнолог рассказал об условиях правильного пробуждения

Как отметил врач, в первую очередь нужно отучить себя вставать по будильнику — из-за этого человек недосыпает естественную для себя норму времени. Второй фактор — солнечный свет, благодаря которому организм подготавливается к пробуждению.

Калинкин посоветовал спать в среднем 7-9 часов, так как это является нормой. Также он отметил, что важно просыпаться в одно и то же время и избегать употребления продуктов, содержащих кофеин, курения и алкоголя.

«Недосыпание всего на один час от своей индивидуальной нормы не только влияет на самочувствие человека, на его когнитивные способности, коммуникации с другими людьми, но и меняет активность генома в направлении патологических процессов», — объяснил эксперт.

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