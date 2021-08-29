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Сон оказался способом защиты мозга от старения

Из-за сильного притока крови
Ученые Университета Цукубы рассказали о полезном для мозга свойстве сна.
Сон оказался способом защиты мозга от старения

Так, согласно опубликованным источниками данным, сноведения способствуют защите данного органа от преждевременного старения. Отмечается, что сон можно разделить на несколько фаз — фазы медленного или быстрого сна. Как правило сны человек видит пребывая в фазе быстрого сна. Именно в это время тело человека обездвижено, а глаза начинают активно вращаться.

Специалисты рассказали, что сны провоцируют сильный приток крови в мозг, что позволяет ему дольше сохранять здоровье и умственные способности. Причем, что интересно, с возрастом человек все реже погружается в фазу быстрого сна.

Нескольким ранее мы писали об исследовании ученых, которые выяснили, как пандемия коронавируса повлияла на сон людей во всем мире. Как выяснилось, большинство опрошенных отметили ухудшение качества сна и проблемы со сном.