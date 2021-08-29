Сон оказался способом защиты мозга от старения

Так, согласно опубликованным источниками данным, сноведения способствуют защите данного органа от преждевременного старения. Отмечается, что сон можно разделить на несколько фаз — фазы медленного или быстрого сна. Как правило сны человек видит пребывая в фазе быстрого сна. Именно в это время тело человека обездвижено, а глаза начинают активно вращаться.

Специалисты рассказали, что сны провоцируют сильный приток крови в мозг, что позволяет ему дольше сохранять здоровье и умственные способности. Причем, что интересно, с возрастом человек все реже погружается в фазу быстрого сна.

Нескольким ранее мы писали об исследовании ученых, которые выяснили, как пандемия коронавируса повлияла на сон людей во всем мире. Как выяснилось, большинство опрошенных отметили ухудшение качества сна и проблемы со сном.