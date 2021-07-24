Сон с включенным вентилятором признали опасным для здоровья

Как выяснилось, в период жары ввиду частой эксплуатации вентиляторов люди могут столкнуться с приступами астмы или обострением аллергии.

“Внимательно посмотрите на свой вентилятор. Если он собирает пыль на лопастях — она разлетается по воздуху каждый раз, когда вы его включаете”, — предупредили эксперты.

Помимо прочего включенный на протяжении всей ночи вентилятор может негативно отразиться и на внешнем виде человека. В частности, пока человек спит потоки воздуха могут пересушить его кожу, что чревато шелушениями и не только. Также холодный воздух ночью может привести к ознобу спящего, что провоцирует напряжение в мышцах и судороги — таким образом можно застудить голову и шею.