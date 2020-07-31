Сон во время взлета и посадки самолета признали небезопасным

”Сон во время взлета и посадки может быть небезопасным для здоровья: в салоне самолета происходит значительное изменение давления, в связи с чем канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой — евстахиева труба, — сужается”, поделился эксперт, отметив при этом, что если не сглотнуть слюну или не зевнуть в определенное время, можно спровоцировать кровотечение из носа или же мигрень. Более того, это может и вовсе закончиться повреждением барабанной перепонки.

Что касается остального времени полета, эксперт отметил, что его можно посвятить сну, однако и здесь необходимо предусмотреть наличие правильных условий.