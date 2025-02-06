Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2025, 19:47
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Sonos сократит 12% сотрудников для оптимизации работы над продуктами

Решение связано с перестройкой команды разработки
Производитель аудиотехники Sonos объявил о сокращении 12% штата — это около 200 сотрудников. Компания намерена сделать команды разработки более компактными и сосредоточенными на ключевых задачах.
Sonos сократит 12% сотрудников для оптимизации работы над продуктами
© charlesdeluvio

Сокращения произошли спустя несколько недель после ухода генерального директора Патрика Спенса. Причиной отставки стала неудачная попытка обновления мобильного приложения Sonos, что негативно сказалось на продажах, особенно в период выхода новых устройств, включая наушники.

Исполняющий обязанности CEO Том Конрад объяснил, что за последние годы в компании появилось слишком много уровней управления, что усложнило принятие решений и взаимодействие между командами. Новая структура предполагает объединение подразделений по аппаратному и программному обеспечению, дизайну, качеству и операционной деятельности. Вместо отдельных бизнес-единиц для каждого продукта создадут кросс-функциональные группы, которые будут работать над улучшением ключевых технологий и разработкой новых устройств.

Конрад также отметил, что компания слишком долго поддерживала проекты без четкой стратегии и теперь намерена исправить эту ситуацию.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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