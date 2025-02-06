Sonos сократит 12% сотрудников для оптимизации работы над продуктами

Сокращения произошли спустя несколько недель после ухода генерального директора Патрика Спенса. Причиной отставки стала неудачная попытка обновления мобильного приложения Sonos, что негативно сказалось на продажах, особенно в период выхода новых устройств, включая наушники.

Исполняющий обязанности CEO Том Конрад объяснил, что за последние годы в компании появилось слишком много уровней управления, что усложнило принятие решений и взаимодействие между командами. Новая структура предполагает объединение подразделений по аппаратному и программному обеспечению, дизайну, качеству и операционной деятельности. Вместо отдельных бизнес-единиц для каждого продукта создадут кросс-функциональные группы, которые будут работать над улучшением ключевых технологий и разработкой новых устройств.

Конрад также отметил, что компания слишком долго поддерживала проекты без четкой стратегии и теперь намерена исправить эту ситуацию.