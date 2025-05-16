Sony анонсировала наушники WH-1000XM6 с лучшим шумоподавлением в истории компании

Модель оснащена новой чип-системой HD Noise Cancelling Processor QN3, которая работает с 12 микрофонами для более точного подавления внешних шумов в реальном времени. Скорость обработки данных увеличилась в семь раз по сравнению с предыдущим поколением, что обеспечивает эффективное устранение фоновых звуков.

Наушники поддерживают аудио высокого разрешения (Hi-Res Audio) благодаря кодеку LDAC и технологии DSEE Extreme, которая восстанавливает детали звука, потерянные при сжатии файлов.

Также заявлена поддержка 360 Reality Audio для создания объемного звучания. Для геймеров предусмотрен специальный Game EQ с ультранизкой задержкой.