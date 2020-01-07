Sony анонсировала нового конкурента Tesla

Известно, что ключевой целью разработки новинки является презентация современных технологий компании. Первый электрокар компании оборудовали 33 датчиками, которые расположили как внутри, так и снаружи машины. Кроме того, машина оборудована дисплеями, комплектом объемного звучания и перманентным соединением с интернетом. Отмечается, что некоторые детали автомобиля будут поставляться такими крупными компаниями, как BlackBerry и Bosch.

По словам представителей компании, база Sony Vision-S была создана при поддержки компании Magna. ”Этот прототип воплощает наш вклад в будущее мобильности”, — поделился Кенитиро Йошида, генеральный директор Sony.