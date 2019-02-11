Sony даёт мили «Аэрофлот Бонус»

Компания Sony проводит акцию в официальном интернет-магазине Sony Store Online. Теперь, совершая покупки в фирменном магазине Sony, участники программы «Аэрофлот Бонус» могут копить мили или обменять свои мили на товары под маркой Sony в «Каталоге премий».

В «Каталоге премий» широко представлена техника Sony, которую можно выбрать и заказать за мили: 4K HDR OLED-телевизоры Sony, Full HD-телевизоры, портативные беспроводные водонепроницаемые колонки и Bluetooth-наушники серии Extra Bass, домашние аудиосистемы, MP3-плееры Sony Walkman и другие продукты компании.

В феврале проходит специальная акция: за каждые 60 рублей при покупке фотоаппаратов и видеокамер Sony на сайте store.sony.ru начисляются 2 мили. Для получения миль при оформлении заказа в фирменном интернет-магазине Sony Store Online необходимо указать номер карты «Аэрофлот Бонус» в специальном поле.