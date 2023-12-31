Sony и Canon дали отпор: в их камерах появятся цифровые подписи для каждого фото

Компания Nikon возглавила этот процесс и уже предлагает беззеркальные камеры с технологией проверки подлинности фотожурналистам и профессионалам. Sony вступит в борьбу весной 2024 года и начнет интегрировать подпись через обновления прошивки для трех камер про-класса. Совместимость с видео также не за горами. Технология Sony, опробованная в полевых условиях AP, обнаруживает подписи и даже идентифицирует контент, созданный ИИ.

Canon не сидит сложа руки. Ожидайте от них камеру с поддержкой подписей уже в 2024 году, а также технологию видеоподписи. Они сотрудничают с такими медиагигантами, как Thomson Reuters, и даже создали приложение, которое распознает фотографии, сделанные человеком.

Эта гонка вооружений против дипфейков происходит на фоне тревожного развития способностей ИИ к манипулированию изображениями. Китайские исследователи представили систему, ежедневно создающую 700 000 поддельных изображений. К счастью, борьба с подделками многогранна. Google встраивает невидимые водяные знаки в изображения, созданные искусственным интеллектом, Intel анализирует изменения цвета кожи на предмет подлинности, а Hitachi борется с мошенничеством в Интернете с помощью собственной технологии защиты от подделок.

Поэтому в следующий раз, когда вы увидите в Интернете потрясающую фотографию, помните — правда может быть всего лишь в одной цифровой подписи.