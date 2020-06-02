Sony и Google перенесли свои онлайн-мероприятия из-за беспорядков в США

Если говорить о Sony, то компания планировала показать как саму новую консоль PlayStation 5, так и игры, для нее готовящиеся. Судя по последним данным, компания планировала показать какое-то безумное количество тайтлов, в число которых вошли бы и новый Assassin's Creed Valhalla, и The Sims 5, и множество других не менее интересных проектов.

Что же до Google, то компания планировала провести презентацию новой версии Android — Android 11 — уже завтра, 3 июня. Теперь же, как и японская компания, американский поисковый гигант проведет онлайн-трансляцию в какой-то другой день — в какой именно пока что ни Google, ни Sony не сообщили.