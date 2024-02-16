Sony и Seagate объединят усилия для увеличения емкости жестких дисков

Сообщается, что Sony сотрудничает с американским производителем жестких дисков Seagate Technology, чтобы массово производить механические жесткие диски (HDD) и удовлетворять растущий спрос на искусственный интеллект.

Подразделение Sony Semiconductor Solutions Company планирует начать массовое производство лазеров для жестких дисков в мае и вложить около 330 миллионов долларов в новую производственную линию. С использованием полупроводниковой и оптической технологии Sony разработала метод удвоения емкости хранения данных на дисках.

С учетом распространения генеративного искусственного интеллекта в мире отсутствуют данные центры, способные вместить быстрорастущий объем информации. Новая технология Sony, вероятно, поможет решить эту проблему.