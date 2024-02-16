Sony и Seagate объединят усилия для увеличения емкости жестких дисков

Опубликовано 16 февраля 2024, 23:31
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Sony и Seagate объединят усилия для увеличения емкости жестких дисковИ для удовлетворения растущего спроса
Согласно информации в сети, Sony в сотрудничестве Seagate с планирует удвоить емкость жестких дисков, используя новые полупроводниковые компоненты для хранения больших объемов данных в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Сообщается, что Sony сотрудничает с американским производителем жестких дисков Seagate Technology, чтобы массово производить механические жесткие диски (HDD) и удовлетворять растущий спрос на искусственный интеллект.
Подразделение Sony Semiconductor Solutions Company планирует начать массовое производство лазеров для жестких дисков в мае и вложить около 330 миллионов долларов в новую производственную линию. С использованием полупроводниковой и оптической технологии Sony разработала метод удвоения емкости хранения данных на дисках.
С учетом распространения генеративного искусственного интеллекта в мире отсутствуют данные центры, способные вместить быстрорастущий объем информации. Новая технология Sony, вероятно, поможет решить эту проблему.