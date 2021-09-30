Sony хочет запретить Huawei называть свои часы Watch GT

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Sony хочет запретить Huawei называть свои часы Watch GTКазалось бы, причём тут PlayStation?
Одна из самых популярных линеек носимых гаджетов от Huawei — «умные» часы Huawei Watch GT. Но, как выяснилось, Sony совсем не рада такому неймингу своего китайского конкурента.
Оказывается, японская корпорация подала в суд на Huawei на территории Европейского союза. В рамках разбирательства производитель PlayStation хочет запретить китайцам использовать символы GT в нейминге устройств, сообщает LetsGoDigital.
Объясняет она это тем, что пользователи могу перепутать GT от Huawei с гоночной серией Gran Turismo, выходящей эксклюзивно для консолей от Sony. При этом пока что никаких сведений о компенсации денежных издержек нет.
Отметим, что чуть ранее Huawei подала в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности ряд заявок. В них она просила зарегистрировать на её имя такие торговые марки как Watch GT3, Watch GT5 и т.д.