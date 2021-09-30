Sony хочет запретить Huawei называть свои часы Watch GT

Оказывается, японская корпорация подала в суд на Huawei на территории Европейского союза. В рамках разбирательства производитель PlayStation хочет запретить китайцам использовать символы GT в нейминге устройств, сообщает LetsGoDigital.

Объясняет она это тем, что пользователи могу перепутать GT от Huawei с гоночной серией Gran Turismo, выходящей эксклюзивно для консолей от Sony. При этом пока что никаких сведений о компенсации денежных издержек нет.