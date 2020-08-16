Sony начала разрабатывать VR-шлем для PlayStation 5

Об этом источники узнали благодаря опубликованной Sony вакансии, в которой сообщается о необходимости компании в разработчике VR. Так, согласно обнародованным ресурсом UploadVR данным, Sony находится в поисках руководителя проекта VR-шлема. В число задач сотрудника входит в том числе и создание шлема виртуальной реальности следующего поколения.

Кроме того, благодаря вакансии стали известны некоторые детали о шлеме. В частности, компания планирует оснастить ее конструкцией отвода тепла. Предполагается также разработка беспроводной гарнитуры.

Отметим, что ранее стало известно, что ряд игр для грядущей консоли, в числе которых шутер Hitman 3, имеют поддержку VR-режима, что также может являться подтверждением того, что компания действительно намерена выпустить новое поколение VR-шлема.