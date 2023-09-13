Sony научилась заряжать электронику от электромагнитного шума вокруг

Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS) разработала модуль, который преобразует электромагнитный шум в энергию для питания IoT-девайсов.

Это компактное устройство размером 7 x 7 мм может обеспечивать непрерывное питание даже тогда, когда источники электромагнитного излучения не используются активно.

Технология основана на использовании металлических частей IoT-устройства в качестве антенны. Она перехватывает электромагнитные волны в диапазоне от нескольких герц до 100 МГц.