Sony обвинили в возможном дефиците AR-шлема Apple Vision Pro

Основная сложность связана с поставкой microOLED-дисплеев от Sony, поскольку компания способна производить всего около 900 тыс таких дисплеев ежегодно.

Учитывая, что для каждой гарнитуры требуется два дисплея, максимальное количество гарнитур, которое Apple может произвести из-за ограниченности поставок от Sony, составляет 450 тыс в год.

Это примерно 100 тыс штук в квартал с учётом возможного брака при производстве экранов.

Ожидается, что на старте продаж спрос на гарнитуры будет наиболее высоким, что может привести к банальному дефициту Vision Pro. И причиной возникновения данного «бутылочного горлышка» выступит японская Sony.