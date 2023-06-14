Sony обвинили в возможном дефиците AR-шлема Apple Vision Pro

19:59, 14 июня 2023
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Sony обвинили в возможном дефиците AR-шлема Apple Vision ProВ целом, достаточно справедливо
Представленный недавно шлем Apple Vision Pro может столкнуться с проблемами поставок, если верить зарубежным СМИ.
Основная сложность связана с поставкой microOLED-дисплеев от Sony, поскольку компания способна производить всего около 900 тыс таких дисплеев ежегодно.
Учитывая, что для каждой гарнитуры требуется два дисплея, максимальное количество гарнитур, которое Apple может произвести из-за ограниченности поставок от Sony, составляет 450 тыс в год.
Это примерно 100 тыс штук в квартал с учётом возможного брака при производстве экранов.
Ожидается, что на старте продаж спрос на гарнитуры будет наиболее высоким, что может привести к банальному дефициту Vision Pro. И причиной возникновения данного «бутылочного горлышка» выступит японская Sony.