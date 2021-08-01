Sony объявила лучшие SSD для установки в PlayStation 5

Церни написал о том, какой накопитель для подключения к PS 5 выбрал бы сам. Он опубликовал фото SSD-диска WD_BLACK SN 850. Также он отметил, что ему нравятся накопители компании Seagate.

Отмечается также, что вмонтировать SSD в PlayStation 5 достаточно трудно, для этого требуется определённая сноровка.