Sony объявила лучшие SSD для установки в PlayStation 5

Наука и технологии
Вчера в 23:29
Sony объявила лучшие SSD для установки в PlayStation 5Об этом рассказал архитектор консоли
После последнего обновления в PlayStation 5 появились порты для подключения накопителей M.2 SSD. Об этом пишет портал Gametech со ссылкой на Twitter архитектора PS Марка Церни.
Церни написал о том, какой накопитель для подключения к PS 5 выбрал бы сам. Он опубликовал фото SSD-диска WD_BLACK SN 850. Также он отметил, что ему нравятся накопители компании Seagate.
Отмечается также, что вмонтировать SSD в PlayStation 5 достаточно трудно, для этого требуется определённая сноровка.