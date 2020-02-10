Sony отменила презентацию нового смартфона из-за коронавируса

Так, компания официально объявила о том, что она приняла решение отказаться от участия в ежегодной выставке MWC 2020, где должен был быть анонсирован новый смартфон компании — Sony Xperia 5 Plus. Но при этом японский техногигант все же уточнил, что хоть презентация и будет отменена, онлайн трансляция, в рамках которой будет анонсирован новый продукт, все же состоится — как и планировалось, произойдет это 24 февраля 2020 года.

К слову, не одна только Sony отказалась от участия в грядущей европейской выставке: о своем решении не ехать на мероприятие уже заявили такие гигант индустрии как LG и Ericsson, мотивировав свое решение точно так же, как и японская компания — угрозами, связанными с эпидемией коронавируса.