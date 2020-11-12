Sony подарила PlayStation 5 фанату, купившему прошлые консоли компании в числе первых

Возможно, японский техногигант и не стал бы проворачивать нечто подобное, но из-за пандемии COVID-19 компания приняла решение отменить оффлайн запуск новенькой PlayStation 5, оставив лишь продажу по предзаказу. Таким образом, Джоуи Shinogu Чиу, купивший и PlayStation 4, и PlayStation 4 Pro на самом старте в Нью-Йорке, был лишен такой же возможности в случае с PlayStation 5. И чтобы такой яркий фанат не остался в обиде, компания самолично отправила ему его собственный экземпляр новой консоли.