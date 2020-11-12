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Sony подарила PlayStation 5 фанату, купившему прошлые консоли компании в числе первых

Удивительная внимательность для японского техногиганта
В сети появилась достаточно трогательная история об отношениях огромной корпорации и обычного геймера. Так, Sony подарила PlayStation 5 фанату, купившему прошлые консоли компании в числе первых.

Возможно, японский техногигант и не стал бы проворачивать нечто подобное, но из-за пандемии COVID-19 компания приняла решение отменить оффлайн запуск новенькой PlayStation 5, оставив лишь продажу по предзаказу. Таким образом, Джоуи Shinogu Чиу, купивший и PlayStation 4, и PlayStation 4 Pro на самом старте в Нью-Йорке, был лишен такой же возможности в случае с PlayStation 5. И чтобы такой яркий фанат не остался в обиде, компания самолично отправила ему его собственный экземпляр новой консоли.

Та самая консоль, которую подарила Sony

Стоит отметить, что по словам самого Чиу, компания не только одарила его игровой приставкой, но также и предоставила ему цифровой код на загрузку всех игр, доступных на запуске консоли.