Наука и технологии
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Sony подарила PlayStation 5 фанату, купившему прошлые консоли компании в числе первых
Удивительная внимательность для японского техногиганта
В сети появилась достаточно трогательная история об отношениях огромной корпорации и обычного геймера. Так, Sony подарила PlayStation 5 фанату, купившему прошлые консоли компании в числе первых.
Возможно, японский техногигант и не стал бы проворачивать нечто подобное, но из-за пандемии COVID-19 компания приняла решение отменить оффлайн запуск новенькой PlayStation 5, оставив лишь продажу по предзаказу. Таким образом, Джоуи Shinogu Чиу, купивший и PlayStation 4, и PlayStation 4 Pro на самом старте в Нью-Йорке, был лишен такой же возможности в случае с PlayStation 5. И чтобы такой яркий фанат не остался в обиде, компания самолично отправила ему его собственный экземпляр новой консоли.
Стоит отметить, что по словам самого Чиу, компания не только одарила его игровой приставкой, но также и предоставила ему цифровой код на загрузку всех игр, доступных на запуске консоли.