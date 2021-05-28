Sony подсчитала, когда PlayStation 5 начнет приносить прибыль

Напомним, что еще в начале текущего года представители Sony рассказали о том, что розничная стоимость консоли пятого поколения ниже, чем цена ее производства. В это связи все приставки с момента запуска консоли компания продает себе в убыток.

Сейчас же наконец стало известно, когда японский гигант сможет заработать на PlayStation 5. По подсчетам Sony, уже в июне текущего года консоль не только окупится, но и начнет приносить прибыль. В то же время, речь в данном случае лишь о стандартной версии PlayStation 5 с оптическим приводом Ultra HD Blu-ray.