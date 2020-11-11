Наука и технологии
Сегодня 11:37
Sony поздравила Microsoft со стартом продаж новой Xbox сценой из Mortal Kombat
Поздравит ли Microsoft японского конкурента завтра?
Напомним, что уже сегодня во всем мире была запущена продажа приставки нового поколения американской компании Microsoft - Xbox Series X и Xbox Series S. Начало продаж консолей объявила сама компаний на своей официальной странице в Twitter. Японская компания Sony решила поздравить своего конкурента с этим событием.
Причем сделал это разработчик PlayStation 5 решил необычным образом. Так, представители компании в комментариях под постом Xbox разметили сцену из Mortal Kombat, в которой Джакс играет на саксофоне.
Теперь интересно, поздравит ли Microsoft японского конкурента с выходом нового поколения консоли, который состоится в ряде стран уже завтра. Отметим, что в России приобрести PlayStation 5 можно будет лишь 19 ноября.