Sony поздравила Microsoft со стартом продаж новой Xbox сценой из Mortal Kombat

Причем сделал это разработчик PlayStation 5 решил необычным образом. Так, представители компании в комментариях под постом Xbox разметили сцену из Mortal Kombat, в которой Джакс играет на саксофоне.

Теперь интересно, поздравит ли Microsoft японского конкурента с выходом нового поколения консоли, который состоится в ряде стран уже завтра. Отметим, что в России приобрести PlayStation 5 можно будет лишь 19 ноября.