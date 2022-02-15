Sony представила беспроводные наушники LinkBuds с необычным дизайном

Наука и технологии
Сегодня в 21:56
1 мин.
Sony представила беспроводные наушники LinkBuds с необычным дизайномС топовым «железом» и по адекватной цене
Компания Sony известна своей качественной аудиотехникой — чего только стоит линейка наушников WH-1000XM. Но сегодня компания представила новое устройство в сегменте — беспроводные наушники открытого типа LinkBuds.
В первую очередь стоит отметить необычный дизайн девайса. Без просмотра видео на YouTube сложно понять, как именно оно закрепляется в ухе. Сама Sony называет такой дизайн «дизайном открытого кольца».
LinkBuds лишены силиконовых наконечников — они просто сидят в ушах при помощи силиконовых поддерживающих дуг. Наушники оснащены 12-мм аудиодинамиком в форме кольца, а также процессором V1 — их компания использует в флагманских 1000XM4.
По словам представителей японской компании, новинка способна проработать до 5,5 часов в режиме непрерывного воспроизведения. С учётом зарядки чехла речь идёт о 12 часоах.
Цена Sony LinkBuds — 179,99 долларов (13,6 тыс рублей).
Источник: The Verge