Sony представила беспроводные наушники LinkBuds с необычным дизайном

В первую очередь стоит отметить необычный дизайн девайса. Без просмотра видео на YouTube сложно понять, как именно оно закрепляется в ухе. Сама Sony называет такой дизайн «дизайном открытого кольца».

LinkBuds лишены силиконовых наконечников — они просто сидят в ушах при помощи силиконовых поддерживающих дуг. Наушники оснащены 12-мм аудиодинамиком в форме кольца, а также процессором V1 — их компания использует в флагманских 1000XM4.